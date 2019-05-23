Дьявол больше не носит Prada. Модный дом отказывается от натурального меха

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Первым отказ от использования меха животных коснётся моделей и изделий женской коллекции весна-лето 2020 года, как следует из.

«Зелёная мода» добралась до итальянского бренда Prada, как можно судить по решению бессменной главы дома Миуччи Прада. По словам Миуччи, теперь бренду в достижении «новых горизонтов креативности» в условиях полного отказа от натурального меха будут помогать всевозможные инновационные технологию, позволяющие разрабатывать альтернативные материалы.

Впрочем, влияние на решение итальянской компании оказали не только модные веяние последних лет, но и тесное сотрудничество со Всемирным альянсом против меха (Fur Free Alliance), благодаря которому бренд определил для себя приоритетной ценность социальной ответственности. Оценили такой поступок и в Обществе защиты животных США.

По всей видимости, дьявол больше не носит Prada, эта прерогатива отходит сознательным потребителям, озабоченным экологией. Однако у тех почитателей бренда, кто не имеет предубеждений в отношении меха животных, ещё есть шанс приобрести изделия из натурального меха из старых коллекций, пока их окончательно не распродали.

Стоит отметить, что Prada далеко не первый бренд, сделавший ради животных выбор в пользу альтернативных материалов. Ранее по аналогичному пути пошла Донателла Версаче, а также такие именитые бренды, как Gucci, Tom Ford, Givenchy и Michael Kors.