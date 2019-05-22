Снести нельзя построить: Екатеринбургская епархия собирается убедить горожан в необходимости храма

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Для пущей уверенности протестующим готовят презентацию проекта храма Святой Екатерины.

ВЦИОМ озвучил результаты опроса, проведённого среди горожан, об их отношении к строительству Храма Святой великомученицы Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади. Результат предсказуем и всеобъемлющ – 74% респондентов считают стройку ненужной.

Но город опять завис в воздухе в состоянии «снести нельзя построить». Пресс-служба Екатеринбургской епархии собирается убедить протестующих, что храм необходим именно на этом месте. Негативные мнения там считают следствием неправильно начатого диалога: жителям показали только картинку будущего храма, но не провели презентацию всех запланированных работ по благоустройству. Над исправлением ошибки уже работают, вопреки заявлению губернатора Евгений Куйвашего.

При этом формируется стойкое ощущение, что епархия сможет убедить, точнее «убедить» народ в своей правде. Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал телефонный разговор между девушкой, проводившей опрос ВЦИОМ, и респондентом. На нём чёткой слышно, как сотрудница называет три варианта облагораживания территории вокруг храма на выбор. Только когда мужчина возмущается, а где же, собственно, другая точка зрения – четвёртый вариант ответа «Не строить храм ни при каких условиях», девушка неожиданно обнаруживает его в перечне.

Скольким респондентам тоже озвучили неполный список вариантов ответа и что с этими данными будет дальше, неизвестно.