Навальный искупал итальянский Сорренто в украденных у спонсоров миллионах

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Выступая перед своими сторонниками, Алексей Навальный внушает им мысль, что он поддерживает скромный отдых. Вроде бы подтверждают это и фотографии, которые он выкладывает в социальных сетях, однако редакция ФАН выяснила, что блогер, обличающий в своих «расследованиях» чиновников, отдыхающих на дорогих курортах, сам тратит на путешествия миллионы рублей.

Так, согласно попавшему в руки журналистов ФАН договору аренды элитной виллы, за отдых в итальянском Сорренто блогер выложил более 30 000 евро. Стоит отметить, что, кроме аренды жилья, Навальный тратил немалые суммы на развлечения. «Богатого русского», который ни в чем себе не отказывал, запомнили многие менеджеры ресторанов, владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов.

Но откуда у безработного блогера деньги? Ведь отдыхал он не только в Сорренто, а перед каждым очередным вояжем он снимал со счетов огромные суммы. Скажем, за две неполные недели в Таиланде он потратил более 4 миллионов рублей.

Дело в том, что на его криптовалютные кошельки регулярно поступают переводы в биткоинах, и это баснословные суммы, если переводить в рубли. Привыкший к тому, что «разоблачителем» всегда является он сам, Навальный видимо, не думал, что кто-то захочет разобрать его собственные махинации. Тем не менее, все его транзакции удалось отследить.

Подробнее узнать о том, как Навальный тратит на себя любимого чужие миллионы, можно по ссылке: https://youtu.be/bZ_YYIMqoJ0