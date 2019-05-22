«Погнался поп за дешевизной!»: Покупателя-неудачника подняли на смех в Сети из-за «облома» с «Юлой»

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Ксерокопия паспорта с замазанной серией и липовая квитанция помогли мошеннику «стрясти» с пользователя 25 тысяч рублей.

Не Avito единым живы российские пользователи. Есть еще и другие информационные площадки, которые размещают объявления частных лиц о покупке и продаже товаров для всех и вся. И, как на любом другом ресурсе по размещению интернет-объявлений, здесь тоже встречаются мошенники. Один из пользователей попался на удочку такого афериста и выложил 25 тысяч рублей абсолютно безвозмездно. В качестве гарантии за то, что ему выслали посылку с требуемым товаром, продавец предоставил ксерокопию паспорта, но благоразумно замазал серию и номер. Кроме того, в интернет-письме оказалась и копия квитанции. Покупатель по номеру сверил посылку и оказалось, что такая зарегистрирована в приложении «Почты России».

На этот риск клиенту пришлось пойти из-за того, что продавец был иногородним, а приобрести товар автору поста ой как хотелось. Привлекательная цена усыпила бдительность покупателя, хотя по логике вещей должна была его обострить. Клиент отправил 25 тысяч рублей и до сих пор ждет свою посылку. При проверке оказалось, что на почту посылку не приносили, только зарегистрировали в личном кабинете отправителя. Благодаря этому была подсчитана сумма платежа, что и отразилось в квитанции.

В Сети подняли на смех такого доверчивого покупателя-неудачника и заявили, что цена должна была вызвать у него массу претензий, и вообще, связываться с иногородними продавцами в принципе не желательно. Некоторые предположили, что в доле оказалась «Почта России», но это предположение сразу отмели, но в один голос посоветовали писать заявление со всеми фото переписки, квитанций и прочего. Посоветовали не забыть и трек-номер, дескать не бог весть что, но хоть какая-то идентификация.