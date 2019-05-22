«Золотые парашюты» не украсть? Путин «подсобит» профсоюзам в борьбе с нечестными бизнесменами

Сегодня, 17:21

Президент назвал действия некоторых предприятий «произволом и самоуправством».

На съезде профсоюзов Путин предложил им помощь силовиков и прокуратуры для защиты организаций, которым бизнес препятствует вступить или создать профсоюз. Всему причиной то, что многие работники по всей стране испытывают на себе жадность и алчность работодателей, которые зачастую обманывают уволенных сотрудников не выплачивая им зарплаты и необходимые компенсации. Порой на предприятиях люди не защищены даже всеми необходимыми социальными гарантиями, которые работодатель обязан предоставлять.

После речи президента стало понятно, что Путин «подсобит» профсоюзам в борьбе с нечестными бизнесменами. По законодательству положено выплачивать сотруднику так называемый «золотой парашют» или «позолоченный» - в зависимости от размера выплат. Однако практически нигде это не происходит, поскольку работодатели жадничают и обманывают своих сотрудников.

Теперь же ситуация может измениться кардинальным образом, поскольку ситуация будет, вероятно, под личным контролем прокуратуры и самого президента. Недобросовестные бизнесмены теперь не смогут «золотые парашюты» украсть, а начнут выполнять свои обязательства перед сотрудниками нанятыми на работу. Это значит, что станет меньше недовольных граждан, а следовательно немного улучшится внутриполитический климат в России.