«Магнит», отвечай! Клиент обвинил магазин в блокировке номеров недовольных клиентов

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Мужчина считает, что «Магнит» не хочет тратить время на консультацию клиентов, внося особо любопытных в «черный список».

Определив своей миссией обеспечение населения России всеми необходимыми потребностями при наивысшем уровне обслуживания, сети супермаркетов «Магнит» позиционируя себя как лучшая на рынке компания в сфере обслуживания клиентов.

Однако, не всегда слова руководителей сходятся с действиями. Примером невыполнения заявленных обязательств решил поделиться клиент московского отделения. Мужчина обвинил магазин в блокировке номеров недовольных клиентов.

Разгневанный клиент рассказал, что в близлежащем к его дому магазине он не обнаружил акционных игрушек из серии « Приручи всех драконов». Поняв, что до окончания розыгрыша купить игрушки не получится, автор начал звонить в службу техподдержки. В голове крутились мысли: «Магнит», отвечай!»

Однако, ни один звонок не увенчался успехом. Длинные гудки в трубке телефона, а затем и вовсе тишина. Из чего клиент сделал вывод, чтобы не портить статистику, операторы просто заблокировали его номера телефонов.

Ответственные за связь с общественностью отреагировали на негодующий пост недовольного клиента. Изначально в адрес мужчины были направлены глубочайшие извинения за предоставленные неудобства. Затем, отрицая любую вину в техподдержке заявили, что по их данным никаких ограничений на номере автора нет. Вероятно, клиент просто очень долго находился в ожидании ответа оператора. Наверняка, в компании такой ответ считается вполне логичным: ситуацию объяснили, а дольше уже не наши проблемы. Однако, уважение еще одного клиента они потеряли, однозначно.