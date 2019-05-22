Нечеловеческие условия с угрозой для жизни: Ужасающие фотографии ростовской больницы попали в Сеть

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Соседство с тараканами и якобы отвратительный персонал вызывают страх за собственную жизнь у пациентов.

Российские больницы иногда повергают своих пациентов в шок. Нет, не от высокого уровня обслуживания. Причиной эмоций часто становится внешний и внутренний облик медицинских учреждений.

Ужасающие фотографии ростовской больницы №4 попали в Сеть. Бывший пациент решил поделиться с общественностью доказательствами кошмара, который наблюдал он сам. По словам автора поста, в городском учреждении обеспечены самые настоящие нечеловеческие условия с угрозой для жизни. Краска на окнах давно уже облезла, штукатурка со стен сыпется чуть ли не на головы пациентов, везде ржавчина, дизентерия и полное нарушение санитарных норм.

Также свидетель такого состояния мудучреждения утверждает, что якобы, капельниц и лекарств на всех больных не хватает, а все нужные медикаменты приносят родственники. К еде тоже много претензий: вид пищи настолько вызывает отвращение, что даже пробовать никто не решается.

Но последней каплей самой настоящей катастрофы, по мнению автора, является наличие ловушек и яда для насекомых и тараканов. На фото представлены, видимо, уже умершие экземпляры, которых даже не удосужились смести с пола.

Администрация ростовской больницы комментариев по данному случаю не дает. Видимо, у них не найдется ответа на вопрос, куда все же уходят финансы, выделяемые на поддержание нормального состояния помещения или они ждут, когда кто-нибудь из больных пострадает. Поэтому неравнодушные ростовчане предложили обратиться в более ответственные инстанции:

«В Министерство Здравоохранения нужно обращаться! Пусть депутаты решают этот вопрос».