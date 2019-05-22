Черное золото стало грязью. Запад отказался принимать грязную нефть, которую Россия поставляла в Белоруссию

Сегодня, 11:00

Проблема с поставкой загрязненной хлором нефти коснулась не только Белоруссии, но и Запада в целом. Сейчас «грязь» с оценкой в $1,5 млрд находится в бесхозном состоянии.

Авария, которая произошла на нефтепроводе Белоруссии «Дружба» нанесла огромные убытки республике. Дорогое сырье, которое переправлялось на Запад через Беларусь было с огромным количеством примеси хлорорганики. Техника, фильтрующая нефть, не выдержала такого количества загрязненных элементов и вышла из строя. Убытки, которые принес инцидент - колоссальны. Теперь «Дружба» желает, чтобы Россия возместила весь ущерб.

Напомним, что Россия продавала нефть за «копейки» своему союзнику, который перерабатывал ее и продавал втридорога в Европу. Теперь они пострадали из-за некачественного продукта, который, видимо, залили по ошибке. В связи с аварий на станции поставка приостановлена и Запад может отказаться принимать черное золото, которое превратилось в грязь. В понедельник поставку обещали возобновить, но это не случилось, и теперь обе страны терпят большие убытки, оставаясь «в грязной луже».

На 24 мая планируется встреча представителей Белоруссии и России для поиска решения этой проблемы, так как теперь обе страны могут остаться без качественного сырья и денежных средств из-за грязной нефти и срыва сроков поставки. Многие подозревают, что эта ситуация может нанести вред дружественным отношениям стран, если к решению вопроса подойти халатно. Переговоры, видимо, будут проходить в накаленной обстановке.