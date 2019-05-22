Маленькие птички, большие яички: Жириновский вышел на тропу войны с Китаем

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Москва и Сибирь отойдут КНР благодаря Зюганову и коммунистам, опасается Владимир Жириновский.

Устав от словесного деления Украины и перетягивания «донбасского каната» в социальных сетях, Жириновский попытался обратить внимание россиян на более насущную проблему — «ассимиляцию».

Лидер партии ЛДПР еще с 90-ых годов негативно отзывался о политической партии КПРФ, лидером которой является Геннадий Зюганов. Жириновский часто позволял себе жесткие высказывания в сторону новых коммунистов.

Ярким примером являются слова: «Община — это общак, это бандитизм, это СПИД политический, коммунистический».

Владимир Вольфович известен многими вещами, в том числе и националистическими предрассудками. Политик обвинил российских коммунистов, что вместо национального воспитания, которое есть у политического строя в КНР, они заглядывают в рот китайским коммунистам.

Жители Поднебесной, по словам Жириновского, давно претендуют на Москву и Сибирь, которые постепенно ассимилируют. Такой «наглости» политик стерпеть не может, от того, практически, вышел на тропу войны с китайскими туристами и КПРФ.

Пекин, конечно, союзник Москвы и угрозы от него никто не ожидает. Но подобно маленьким птичкам, несущим большие яйца, амбиции Китая пугают и Владимира Жириновского, и его сподвижников.

Лидер ЛДПР часто подкрепляет слова — делом. Многие эксперты ожидают, что следующим шагом в «войне» против Китая, будет новая политическая инициатива в Госдуме — законопроект, который ограничит въезд туристов. Однако, как полагают аналитики, такой проект вряд ли пройдет, поскольку это понесет негативные последствия для внутреннего туризма России и отношений между Пекином и Москвой.