Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны

Сегодня, 05:07

Бесконечная бумажная волокита стала одной из причин гибели солдат в Сирии, заявил спецназовец.

Возглавляемый Алексеем навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал в своих соцсетях видеозапись интервью с бойцом одного из спецподразделений. Пожелавший остаться анонимным военнослужащий весьма критически оценил текущую ситуацию в отечественных вооруженных силах.

Солдат поделился со зрителями информацией о том, как проходит подготовка спецподразделений для локальных вооруженных конфликтов, а также об анкетировании, которое проводили представители внутриведомственных подразделений.

Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля. Анкетирование было попыткой узнать уровень боеготовности военных, как во внешних боевых действиях, так и во внутренних.

По словам бойца спецназа, он и его коллеги отказались бы это делать, что немного подрывает авторитет Минобороны в глазах россиян с одной стороны. И «успокаивает» сторонников Навального, устраивающих несанкционированные митинги с другой.

Также, аноним рассказал ФБК о бюрократии на всех уровнях Минобороны, которая становится одной из главных причин гибели молодых ребят во время военных конфликтов — будь-то пехотинец, артиллерист или штабной, все завалены бумажками.

Однако возникает множество к личности самого бойца — в начале ролика, автор заверяет, что видел документы этого человека и может подтвердить, что он действительно является спецназовцем.

Но ни фамилии, ни подразделения, ни какой-либо иной информации об этом человеке нет, что вызывает серьезные подозрения в искренности его намерений и реальности историй. Тем более, что на его шевроне можно разглядеть якоря, которые имеют принадлежность к ВМФ. Поверить в то, что он участвовал в боевых действиях в Сирии можно, в то, что ВМФ участвует в разгоне митинга — очень сомнительно.

От команды Алексея Навального также не поступало никакой подтверждающей информации о реальности деятельности «бойца».