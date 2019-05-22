«Дети подземелья». Остановлено движение нескольких линий московского метро

Сегодня, 04:17

Произошел сбой движения поездов на линиях метро: Большой кольцевой и Солнцевской. Пассажиры почти 4 часа находились под землей.

Инцидент с остановкой движения метро произошел на дорожных путях от станции «Раменки» до «Хорошевской». Три поезда оказались застрявшими под землей. Для выяснения точных причин понадобится неделя. Опасность заключалась не только во внезапной статике поездов, но и в присутствии людей в составе вагонов.

В вечернее время передвижение поездов было внезапно приостановлено, в поездах находился 1041 человек. Пассажиров пришлось эвакуировать через вспомогательный подвижной состав. В течении 3 часов 20 минут граждане находились под землей, к счастью, врачебного вмешательства не потребовалось – никто не пострадал. Сами пассажиры в шутку назвали себя детьми подземелья.

По этой причине движение также было приостановлено на станциях «Савеловская» и «Парк победы». Специалисты выясняют причину внезапной остановки движения метро. Выдвинуто несколько предположений: неисправность контактного рельса и проблемы с токоприемником. Для проведения полной диагностики понадобится около недели.

Через несколько часов ситуация нормализовалась и движение продолжилось. Проблемные вагоны уже доставлены в ремонтное депо.