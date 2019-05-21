Разбитые ступеньки, а за ними Порше: Пассажирка разнесла РЖД за «позорную» встречу гостей Москвы

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Издевательством над людьми женщина назвала высоченную лестницу без пандусов, через которую, «обливаясь потом», гости Москвы вынуждены добираться с багажом к Белорусскому вокзалу.

РЖД в последние годы поражает своей неоднозначностью. С одной стороны компания удивляет пассажиров современными составами, цифровизацией двусторонней связи и новыми услугами. С другой - возмущает хамовитыми сотрудниками, старыми поездами, которые пока преобладают, и ужасным уровнем сервиса. Причём иногда пассажирам РЖД даже не нужно ездить на её поездах, чтобы сформировать негативное мнение. Порой достаточно увидеть отношение к людям в других «мелочах».

Так, накануне пассажирка РЖД разнесла компанию за «позорную» встречу гостей Москвы. Женщина на своей странице в Facebook рассказала, как перевозчик «издевается» над клиентами, которые прибывают на Белорусский вокзал в Москве с аэропорта Шереметьево с помощью аэроэкспрессов. По её словам, пассажиры вынуждены с багажом, детьми и колясками подниматься вверх на путепровод по высоченной лестнице. Гости не только Москвы, но и России, вынуждены «обливаться потом» и тянуть на себе тяжеленные чемоданы вверх. Для инвалидов условий вообще не предусмотрено, утверждает она.

При этом ранее аэроэкспресс подъезжал к ближней платформе, и всё было гораздо проще, однако руководство РЖД, по мнению женщины, решило добавить немного «экстрима» в быт туристов. Да и сами разбитые ступеньки для богатейшей компании РЖД в таком дорогом городе как Москва является позором, считает пассажирка. Красноречиво за ними смотрятся дорогие Мерседесы и Порше, которые припаркованы у вокзала, считает женщина.