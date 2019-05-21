Православная Масяня: Алтушкин мог стать заказчиком мультфильма о протестующих «мракобесах»

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Бизнесмен как никто другой заинтересован в строительстве храма в Екатеринбурге, считают пользователи сети.

Храм святой Екатерины планировали построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Строительством храма должны были заняться ООО «Храм Святой Екатерины», среди учредителей которого Игорь Алтушкин, РМК, совладелец Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Однако было неудачно выбрано место для строительства - массовые протесты против размещения храма на месте сквера помешали начать работы.

Люди массово агитировали против того, чтобы сносили сквер, ведь растительности в городе и без того не так много, да и главным аргументом против строительства было именно то, что в том районе уже есть три церкви – зачем четвертая? Как бы то ни было, борьба за сквер все еще продолжается и чиновники вроде бы пообещали, что граждане будут услышаны, но тут случилось следующая неожиданность. Дело в том, что в своих соцсетях создатель знаменитой Масяни, Олег Куваев, опубликовал пост о том, что некто предложил ему сделать небольшой мультик на тему Екатеринбурга. Заказчик был приятный и автор вроде бы согласился, но после того, как он получил сценарий, то сразу же отказал, ведь ему предстояло сделать ленту а-ля «Православная Масяня», что в принципе не вписывалось в доктрину мультяшки.

В сетях сразу же предположили, кто мог стать заказчиком мультфильма о протестующих «мракобесах» и подозрение почти сразу пало на того самого Игоря Алтушкина, который является соучредителем ООО «Храм Святой Екатерины» и по совместительству занимается злополучным строительством.

Возможно, что бизнесмен не имеет никакого отношения к заказу, но он явно заинтересован в строительстве церкви, а значит мог бы пойти на «крайние» меры. Правда, пока доказать это пока не представляется возможным.