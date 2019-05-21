Тоже люди: россиянам с ВИЧ разрешили усыновлять детей

Сегодня, 18:15

Новый законопроект может улучшить ситуацию в детдомах РФ.

Госдума приняла законопроект, согласно которому россиянам, инфицированным ВИЧ и другим больным из особого списка, разрешили усыновлять детей. Тем самым предоставляя им возможность завести полноценную семью и воспитывать ребёнка, ведь они тоже люди и имеют право на полноценные семьи.

Законопроект внесли на рассмотрение после решения Конституционного суда. Поводом послужила молодая семья, которая при помощи суррогатного материнства завела ребёнка, поскольку в усыновлении многие суды попросту отказывали.

Благодаря данному законопроекту появляются шансы понижения количества больных ВИЧ в России, ведь теперь есть возможность усыновить ребёнка без риска заражения своего партнёра. Согласно данным ВОЗ, в России на 2017 год было 104 тысячи инфицированных, а на данный момент около 1,3-1,5 миллиона инфицированных ВИЧ.

У детей в детдомах появляется шанс на полноценное воспитание и счастливое детство благодаря новому обширному списку потенциальных родителей.