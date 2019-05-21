Гвоздь в гроб журналистики: После знаменитостей российским СМИ могут запретить писать о депутатах

Сегодня, 17:33

Нечистые на руку чиновники могут поспособствовать новой волне цензуры, которая усложнит работу журналистов.

Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков предлагает запретить российским СМИ и блогерам освещать частную жизнь знаменитостей без их согласия. Автор хочет, чтобы «публичный интерес» и «общедоступность» не были оправданиями для размещения материалов о звездах. Синельщиков переживает за личные права актеров и певцов. Но чем на самом деле может оказаться этот закон?

После знаменитостей российским СМИ могут запретить писать о депутатах. Утверждение таких законов покажет дурной пример другим чиновникам. Ничто не помешает им поставить такое ограничение в отношении себя. Тогда вся деятельность СМИ и блогеров по разоблачению нечистых на руку чиновников просто умрет, потому что это будет расцениваться как вмешательство в частную жизнь. Звучит страшно и нереально, но что насчет закона об изоляции Рунета? Еще пару лет назад это обсуждали на уровне шуток, а сегодня - это печальная действительность. Пока Юрий Синельщиков и его коллеги не объяснят подробно пользу документа, он будет выглядеть как очередной гвоздь в гроб журналистики и свободы слова.

Интересно, советовался ли автор законопроекта со знаменитостями? Вряд ли кого-то из отечественных звезд привлекает перспектива раздавать в сутки тысячи разрешений или запретов на публикации о них. Нанимать для этого отдельного сотрудника певцы и актеры тоже не захотят – слишком много забот и расходов.

Пока что запрет российским СМИ писать о знаменитостях выглядит абсолютно бесполезным. Если журналист превышает свои полномочия, переходя на откровенную клевету, его порывы в любой момент можно становить закон «О клевете». Звезды самостоятельно в случае необходимости прибегают к этому документу. Во всех остальных случаях СМИ работают на пользу звезд, выступая их пиарщиками круглосуточно.

Не стоит забывать, что СМИ имеют хорошую прибыль с освещения частной жизни звезд. Если остановить этот механизм запретами, отрасль потеряет еще больше возможностей и еще больше денег.