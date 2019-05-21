Больше, больше гламура! В Прикамье чиновники благоустроили город фотошопом

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Губернатор считает, что его коллеги работают не на своём месте.

Неприятная правда всплыла про правительство Прикамья накануне. Чиновники дурили головы избирателям своей точной, как швейцарские часы, работой по благоустройству города. Чудным образом недовольство граждан устранялось, при этом к ним не применяли силу: дырявые, как решето, дороги вмиг приобретали вид немецкого автобана, на месте распадающихся на мирные атомы свалок зеленела травка, но на деле оказалось, что благоустраивали города фотошопом.

Это заметил руководитель проекта «Управляем вместе» Андрей Комраков. «Управляем вместе» - это современный портал, нацеленный на развитие Пермского края. Жалобы на неудовлетворительное состояние участка города жители могут отправить на сайт. При этом власти обязаны устранить проблему, таким образом, портал выходит далеко за рамки электронной «книги жалоб и предложений». Более того, популярность ресурса растёт с каждым годом.

И чиновники исправно отправляли народу отчёты о проделанной работе, пока им в души не плюнул бессердечный электорат. Выяснилось, что львиную долю фотографий просто обработали в фоторедакторе, выдав за чистую монету. Так выглядит отремонтированная на компьютере дорога.

Желающих дать региону больше гламура и пафоса чиновников в пух и прах раскритиковал губернатор Максим Решетов. Он пригрозил направить таких специалистов на другую работу по новой специальности.

Однако открытым остаётся вопрос о судьбе данного разоблачения. Долгое время депутаты создавали видимость бурной деятельности, на что, вероятно, регулярно осуществлялись отчисления из бюджета. Иначе разоблачить их лень можно было бы раньше. Официальных сообщений о том, будет ли инициировано расследование о хищении бюджетных средств, на данный момент нет.