Суд и увольнение? Соловьеву грозит бойкот на ТВ за сравнение жителей Екатеринбурга с «бесами»

Сегодня, 16:04

Даже журналистское братство презирает главного пропагандиста страны, согласно реакции соцсетей.

По всей видимости, всех утомили оскорбления, периодически поступающие со стороны одного из главных пропагандистов страны Владимира Соловьева. Последними его «перлами» стало сравнение протестующих против храма в Екатеринбурге с «бесами» и «одержимыми». Вероятно, он не ожидал того, что на его слова поступит реакция, причем теперь это угрожает ему непосредственным судебным разбирательством. Тем не менее, сдавать назад Соловьев не планирует, потому отмечает, что авторы инициативы о судебном иске живут в свободной стране, а потому могут свободно подавать иск.

Проблема, однако, стала уходить несколько глубже. На просторах социальных сетей не хотят ограничиваться одним лишь судом. Один из пользователей заявил, что даже журналистское братство откровенно презирает Соловьева, а потому он потребовал также бойкотировать все передачи, выходящие с его участием. Подобные настроения в обществе могут грозить пропагандисту не только судом, но и последующим увольнением, если рейтинги выходящих с ним шоу станут серьезно проседать.

Стоит напомнить, что в ситуации с протестами за храм Владимир Соловьев радикально занял позицию сторонников строительства церковной святыни. Помимо этого, всех тех, кто выступил против этого он назвал «бесами», а после, когда известный екатеринбургский адвокат Андрей Бельянский заявил, что бесплатно готов защищать интересы оскорбленных жителей, Соловьев отметил, что «приедет в Ёбург чертей гонять». Угроза иска его совсем не пугает, напротив. Он свято верит в то, что его «судьба» - «изгонять чертей».

Вероятно, произошло так, что в своем образе он откровенно заигрался, что приведет к серьезному наказанию по иску. А если публика подхватит клич в соцсетях, то ему также грозит бойкот на ТВ, а вот это уже для медийной фигуры уровня Соловьева будет серьезнейшим ударом.