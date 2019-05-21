Украла пока менял товар: Персонал «Перекрёстка» нагло «обчистил» клиента на кассе - сеть

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«В этом магазине работают ВОРЫ!», - заявил посетитель после того, как остался без оливкового масла, купленного в «Перекрёстке» за 449 рублей.

Россияне часто жалуются на хамство персонал и обман в крупных продовольственных сетях. Чаще всего возмущение посетителей вызывают вопросы, связанные с деньгами – нередко сотрудники продуктовых маркетов заманивают клиентов акционными ценами, а на кассе пробивают товар по обычной цене. В то же время, оказывается, есть и случаи, когда продавцы прямо и бесхитростно обворовывают клиентов, ставя под сильнейший удар работодателя. По крайней мере, об этом утверждает сеть и сами посетители.

В частности, на портале «Отзовик» житель Санкт-Петербурга написал гневный отзыв в адрес местного «Перекрёстка». В заведении популярной сети мужчину нагло «обчистил» персонал, как утверждает сам пострадавший. По его словам, 16 мая он посетил заведение на улице Уточкина, где набрал нужный товар и уже начал расплачиваться за него на кассе. Внезапно выяснилось, что взятая им с полки упаковка огурцов была с некачественным штрих-кодом. Сотрудница «Перекрёстка» попросила покупателя заменить её, а пока мужчина менял товар, якобы, по его же словам, украла уже «пробитую» бутылку оливкового масла за 449 рублей.

Возмущённый петербуржец в своём отзыве пожелал обманувшей его сотруднице «Перекрёстка» незавидной судьбы. Наверняка, если кража персоналом товара действительно имела место быть, виновница не заслуживает проклятий, но уж точно должна быть наказана по закону. Достоверность опубликованных сведений подтвердить пока не удалось, но точно можно сказать, что руководству «Перекрёстка» следует обратить на отзыв внимание. Реакции от сети же пока не последовало.