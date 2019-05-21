Друзья во ЗакСу: Борис Вишневский покрывает депутата-«наркомана» Максима Резника

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После наркоскандала с Максимом Резником до сих пор не последовало никакой реакции на произошедшее от фракции «Яблоко». Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Невских новостей» направили запрос ее представителю, депутату Борису Вишневскому.

Вместо того чтобы провести разбирательство или хотя бы объяснить, почему не проводится расследование, Вишневский заявил, что «Невские новости» распространяют слухи.

В запросе говорилось, что в Сети есть видеозаписи, на которых можно увидеть, что Максим Резник употребляет наркотики. Несмотря на это, он отказывается от медицинского освидетельствования и остается депутатом ЗакСа. Общественность хочет понять, что происходит.

В ответе Вишневский повторил слова своего друга Резника, что все обвинения – клевета и дезинформация. Он дал понять, что поведение Резника не будет обсуждаться «Яблоком» и депутат не станет проходить тест на наркотики.

Это выглядит, как попытка замолчать существующую проблему. Видеозаписи, а также поведение Резника и Вишневского, наводят на мысль, что обвинения не голословны.

Напомним, что подозрения в употреблении наркотиков Резником появились после первомайской демонстрации, где депутат вел себя неадекватно. Позже соседи Резника прислали в редакцию «Невских новостей» видеозаписи, на которых депутат курит «явно не сигареты». Они пояснили, что им надоел запах марихуаны в парадной, а такое поведение для депутата ЗакСа недопустимо.

Публикация видео в СМИ вызвала негодование у петербуржцев, депутатов ЗакСа и Госдумы. В интернете появилась петиция с требованием, чтобы Резник прошел проверку на наркотики. С таким же требованием люди выходили на пикеты к парламенту.

Резник проигнорировал желание общественности узнать правду, и улетел на отдых в Прагу, где и попал на видео во время употребления наркотиков.