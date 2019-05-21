Бешенство от «Пятерочки»? Просрочка из магазина свела россиян с бездомными собаками

Сегодня, 13:27

У супермаркета образовалась настоящая свалка. Свое место там «забили» агрессивные животные, представляющие опасность для всего района.

Россиянка из Самары пожаловалась в Twitter на образовавшуюся в районе свалку. Немалый вклад в ее появление внесла всем известная «Пятерочка». Видимо, у магазина не налажена утилизация испорченных продуктов: их регулярно подкидывают к стоящим поблизости мусорным бакам. Сотрудники и руководство «Пятерочки» до сегодняшнего дня не догадывались, что просрочка из магазина свела россиян с бездомными собаками.

В своем отчаянном отзыве россиянка называют ситуацию мусорным безобразием. Территория не очищается от мусора вовремя, это приводит к его накоплению и создает столько неудобств, что молчать уже невозможно. Помимо того, что улица становится эстетически неприятной и захламленной, портится экологическая ситуация, все эти отходы от «Пятерочки» приютили у себя животных. Известно, что бездомные собаки непредсказуемы в своем поведении и могут как напасть, так и вовсе не обратить внимания на человека. Жительница Самары утверждает, что собравшиеся у свалки собаки лают на прохожих.

Неужели руководство супермаркета будет радо, если кто-то из самарцев получит бешенство от «Пятерочки»? Особенно важно в этой ситуации подумать о детях, которые наверняка играют поблизости с мусорным безобразием. Если бы магазин не занимался бездумным выбросом еды посреди улицы, жизнь местных жителей была бы намного спокойнее.

Крик отчаяния россиянки услышали местные власти. В ближайшее время положить конец свалке из выброшенной просрочки должна Администрация Советского района Самары и Департамент городского хозяйства и экологии. Представитель «Пятерочки» тоже не стал отмалчиваться, пообещав принять меры. В интересы магазина явно не входит сидеть и ждать, когда кто-то получит бешенство от укуса собаки. Поимо этого прибыль и престиж магазина могут существенно упасть, если здание будет «охраняться» опасными животными.