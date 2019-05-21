Ждем новых налогов? За состоянием дорог в России будут следить дроны

Сегодня, 12:06

Непонятно, откуда правительство собирается брать деньги на внедрение инициативы, учитывая то, что даже обычный ремонт дорог и его финансирование происходят крайне проблемно.

Уже в 2021 году в России за состоянием дорог начнут следить с помощью специальных систем мониторинга в режиме реального времени. Осуществляться слежение будет с помощью специальных дронов, разработка которых ложится на Национальную технологическую инициативу «Автонет». Целью проекта является сбор информации из различных типов источников о наличии каких-либо физических повреждений дорог, а также степени их загрязненности в глобальном смысле.

Сбор необходимых данных будет происходить не только с помощью дронов, но также и с видеорегистраторов граждан. Обязательным условием участия в программе является согласие на то, что все данные будут передаваться в облако для последующего анализа.

В данном случае складывается вполне резонный вопрос. Почему правительство находит деньги для того, чтобы обнаруживать проблемные участки на дорогах, но с таким трудом выделяет необходимое финансирование, чтобы эти самые дороги чинить? В результате это приводит к ситуации, когда деньги уходят на обнаружение проблемных участков, но не на их устранение. Такими методами, естественно, дела решать не получится.

Помимо этого, интересно и то, откуда же будут взяты деньги на дроны. Ведь однозначно выделяться они будут из бюджета страны. Пока сложно говорить «ждем ли мы новых налогов» или же правительство сможет безболезненно решить эти вопросы.