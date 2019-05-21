Шая, Санса и Джон Сноу: Россияне стали чаще называть собак в честь героев «Игры престолов»

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20 мая вышла заключительная серия сериала, но жители России, похоже, не готовы расстаться с любимыми персонажами.

Глава российской федерации кинологов, Владимир Голубев поведал, что россияне при выборе клички для своих питомцев отдают предпочтение именам героям древнегреческих мифов и киношных персонажей.

Так, в десятку самых популярных в России кличек, по информации Единой книги родословных, вошли: Зевс, Оскар, Оливия, Юджин, Жасмин, Жаклин, Николь, Глория, Арчи и Цезарь.

Все еще редкими, но набирающими популярность, по словам специалиста, являются клички, данные в честь героев «Игры престолов». Похоже, что ностальгирующие поклонники сериала, даже после его окончания, не готовы проститься с персонажами. Чаще всего россияне называют собак Шая, Санса, Арья и Джон Сноу.

Напомним, что премьера заключительной, 6 серии финального сезона «Игры престолов» под названием «Железный трон» собрала у экранов мониторов рекордное количество телезрителей. По данным канала НВО, ее посмотрели 19,3 миллиона человек.