Избегают трагедий? «Аэрофлот» изменил расписание из-за забастовки в Италии

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Шереметьево отменил некоторые рейсы в Италию на целые сутки. Сообщает пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Сегодня, 21 мая в Италии сотрудники авиакомпаний и наземных служб собираются устроить забастовку, которая будет длится 24 часа. В связи с этим вылет из Шереметьево приостановлен в Болоньи, Милан, Рим, а также и в обратном направлении.

Сообщается, что отменен рейс SU2424 в Болонью и SU2425 - из Болоньи в «Шереметьево»; SU2410 в Милан и SU2411 - из Милана; SU2418 и SU2406 в Рим и SU2419 и SU2407 - из Рима. Изменен вылет для рейса SU2404; SU2405 и SU2429.

По предварительным данным, возобновление обычной расписания работы будет произведен 23 мая.

С чем на этот раз связана забастовка, устроенная итальянцами, пресс-служба не уточняет. Но, можно предположить, что итальянцы спасают себя от трагедий. За последнее время с самолетами «Аэрофлота» связано много авиакатастроф, поэтому не удивительно, что данную авиакомпанию избегают. Однако, всем известна их сильная тяга и любовь к подобным митингам. Радует лишь то, что частоту забастовок можно отследить. График забастовок расписан на несколько месяцев вперед. Само действие длится обычно 24 часа, что в свою очередь выводит из графика работы взаимодействующих с Италией организаций и вводят в растерянность гостей страны.

Напомним, что право на забастовку закреплено в 40-ой статье Конституции, однако общий закон и запрет на забастовки в Италии отсутствует: «Право на забастовку осуществляется в рамках законов, регулирующих это право».