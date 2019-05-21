Скоро совсем кормить перестанут? Авиакомпания S7 в корне поменяла питание и заставила голодать пассажиров

Сегодня, 04:30

Несмотря на рост цен авиакомпаний, их питание оставляет желать лучшего. Пассажиры заметили, что питание стало гораздо хуже, а с такими темпами может сойти на «нет».

Питание – одна из неотъемлемой физиологической потребности человека, поэтому режим его не должен нарушаться. Однако авиакомпания S7 с недавних пор решила, что если перелет недлительный, то и кормить можно соответственно - по самому минимуму.

Ранее рейсы с продолжительностью полета менее трех часов предоставляли разные напитки и легкие закуски в виде сэндвича с начинкой на выбор, а сейчас только напиток и маленькую вафлю. Многие решили, что питание подверглось таким изменениям из-за нехватки бюджета, но в тоже время клиенты наблюдают рост цен даже на рейсы с малым расстоянием.

Например, цены билета Владивосток-Хабаровск варьируются от четырех тысяч до восьми. Тем не менее, питание уже несколько месяцев назад стало гораздо хуже. Несмотря на то, что лететь всего чуть больше часа многие пассажиры ожидают полноценного перекуса. В современном бешеном ритме не всегда найдется время на употребление пищи, а клиенты хотят убить сразу двух зайцев - быстро совершить перелет и утолить голод, ведь стоимость билетов совсем недешёвая. По мнению многих сэндвичи были самым оптимальным вариантом, которые отвечали на запросы потребителя.

Сейчас питание ухудшилось не только на непродолжительных по времени рейсах. Пассажиры переживают, что их лишат даже вафель, оставив только воду, а цены на рейсы, даже непродолжительные, продолжат расти.