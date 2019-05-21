Сквер сохранится? В Екатеринбурге разобрали конструкции на месте строительства собора

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Несколько акций прошло с момента попытки возведения церкви в парковой зоне. Людям удалось добиться не только приостановки строительства, но и разбор некоторых сооружений.

После небольшой, но громкой «революции» гражданам объявили, что некоторые сооружения будут убраны уже совсем скоро. Ранее людей просто поставили перед фактом, что будет новый храм прямо в центре парка Екатеринбурга. Возмущенные жители отстаивали место как могли, выступая против возведения собора, которых итак предостаточно.

Инициаторы строительства возвели высокое ограждение и поставили охрану, чтобы возмущенные граждане не смогли нанести урон будущей церкви. Но людей не остановило это. Возмущенное общество не сидело сложа руки, а начало активно отстаивать местность, мотивируя это тем, что соборов в городе достаточно, а парков не так много, чтобы лишать людей последнего зеленого «клочка».

После нескольких попыток людей выйти на улицы с протестом, строительство храма все-таки приостановили, и теперь будет проводится опрос населения о нужности собора. Уже в понедельник организаторы фонда возведения храма и митрополит Кирилл Верхотурский, предложили убрать ограждение. По его мнению, именно оно стало причиной народных волнений, а не самовольническое строительство в центре сквера.

Тем не менее власти заявляли, что не видят никаких правовых нарушений в возведении собора, поэтому строительство даже не приостанавливалось, пока Владимир Путин не предложил провести опрос населения. Через некоторое время опрос будет все-таки проведен, однако многие сомневаются в его правдивости.