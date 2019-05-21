Почту России испортила революция? Россиянин рассказал «тайну» 1917 года

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Узнав интересный факт о Почте России, пользователи сети предположили, что именно революция 1917 года виновата в медлительности работников компании.

В одном из познавательных пабликов сети интернет создатели опубликовали интересный факт о Почте России. Оказалось, что из одного района Москвы в другой можно было послать почтовое отправление и дождаться ответ уже через пару часов!

Наряду с этим возникает вопрос – если сейчас Почта России работает чрезвычайно медленно, долго доставляет посылки и держит в штате нерасторопных сотрудников – что послужило причиной столь радикальным изменениям? Предположение выдвинул один пользователь в Twitter.

Россиянин рассказал «тайну» 1917 года – он предположил, что после революции в октябре Почта России не смогла оправиться до сих пор, именно этим и объясняется причина нерасторопности компании.

Ирония происходящего прослеживается чётко, однако это лишь говорит о великодушии русского человека. Вместо того чтобы гневить нерадивую компанию, мужчина нашёл способ, как с юмором подойти к проблеме. Её, кстати никто так и не ликвидировал – Почта России всё также долго обслуживает клиентов, вскрывает посылки и даже оставляет именинника без подарка. Среди множества гневных отзывов о работе службы доставки, редко можно найти настолько позитивный твит. Руководству Почты России нужно основательно поработать над улучшением сервиса, а клиентам компании остаётся пожелать терпения.