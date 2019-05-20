В сети ответили депутату ГД, назвавшей гражданский брак «непонятно чем»

Тамаре Плетневой объяснили, что живут так, «чтобы потом по ЗАГСам не бегать».
Глава комитета РФ по вопросам семьи упрекнула современную российскую молодежь в том, что они женятся исключительно ради свадьбы.
Плетнева рассказала, что не признает понятие «гражданского брака», считая необходимым называть подобное явление в обществе «сожительством», и как подчеркнула депутат: «Чаще всего — временным».
По ее мнению, если проживание не заканчивается официальной регистрацией брака, то оно не способно защитить детей, которые родились в подобном союзе. Плетнева пожаловалась, что как следствие, комитету приходиться разбирать тысячи жалоб о невыплате алиментов.
Более того, она заявила, что не поддержит идею возвести гражданские браки после 5 лет совместного проживания в статус официальных, назвав их «непонятно чем».
В сети удивились словам Плетневой, пользователи поспешили объяснить, почему не желают регистрировать отношения, и попросили депутата быть поближе к молодежи, чтобы быть в курсе нужд и потребностей населения.
Плетнева давно известна благодаря своим резким высказываниям. Так, в марте 2018 года она попросила женщин России не делать мужчин виновными в сексуальных домогательствах. Глава комитета заявила, что «Домогаются тех, кто сами, наверное, этого хотят и дают повод».