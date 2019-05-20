В сети ответили депутату ГД, назвавшей гражданский брак «непонятно чем»

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Тамаре Плетневой объяснили, что живут так, «чтобы потом по ЗАГСам не бегать».

Глава комитета РФ по вопросам семьи упрекнула современную российскую молодежь в том, что они женятся исключительно ради свадьбы.

«Для них нужен праздник — вот свадьба, а потом „не сошлись характерами“ начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все», — объяснила женщина-политик.

Плетнева рассказала, что не признает понятие «гражданского брака», считая необходимым называть подобное явление в обществе «сожительством», и как подчеркнула депутат: «Чаще всего — временным».

По ее мнению, если проживание не заканчивается официальной регистрацией брака, то оно не способно защитить детей, которые родились в подобном союзе. Плетнева пожаловалась, что как следствие, комитету приходиться разбирать тысячи жалоб о невыплате алиментов.

Более того, она заявила, что не поддержит идею возвести гражданские браки после 5 лет совместного проживания в статус официальных, назвав их «непонятно чем».

В сети удивились словам Плетневой, пользователи поспешили объяснить, почему не желают регистрировать отношения, и попросили депутата быть поближе к молодежи, чтобы быть в курсе нужд и потребностей населения.

Плетнева давно известна благодаря своим резким высказываниям. Так, в марте 2018 года она попросила женщин России не делать мужчин виновными в сексуальных домогательствах. Глава комитета заявила, что «Домогаются тех, кто сами, наверное, этого хотят и дают повод».