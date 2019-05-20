Квест: «докажи, что не осёл». Борьба за свои деньги с Магнитом и Яндекс.Такси начала надоедать россиянам

Сегодня, 06:15

Хитрости во время акций и начисление дополнительных денег вынуждает россиян искать более привлекательные сервисы для клиентов.

Клиентов таких гигантских компаний как «Магнит» и Яндекс.Такси можно объединить по признаку недовольства обслуживанием. В супермаркетах продавцы «забывают» изменить ценник на правильный, в такси же готовы начислить дополнительные деньги даже за отсутствие ожидания.

Почему обывателям приходится проходить странный квест под названием «докажи, что не осёл»? Вместо того, чтобы просто, своевременно и быстро получить услугу, клиенту приходится тратить личное время на выяснение обстоятельств неприятной случайности.

В поддержку надо написать, подождать пока сотрудники всё выяснят и огласят вердикт. В случае с «Магнитом», время уходит на выяснение актуальной стоимости и причин, по которым не заменили ценник. Когда подобные выяснения обретают систематический характер, россиянам надоедает борьба за каждую копейку с «Магнитом» и Яндекс.Такси, и они задумываются о более лояльных сервисах.

«Магнит» и Яндекс.Такси сами по себе очень популярные компании. Во многом клиенты обращаются за услугами именно туда по причине невысокой стоимости. В «Магните» существует схема накопления баллов, которые можно потратить на следующую покупку, Яндекс.Такси же изначально предоставляет услуги в ценовом сегменте ниже среднего. Осталось решить наиболее часто встречающиеся проблемы, чтобы остаться на шаг впереди конкурентов.