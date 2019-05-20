Пёс спас жизнь закопанному матерью-подростком ребёнку

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Пинг-понг – собака, которая стала местным героем деревни на севере Таиланда.

Жители маленькой тайской деревни Бан Нонг Кхам рассказали, что 15-летняя девочка не хотела сообщать родителям о своей беременности, поэтому ей было принято решение в тайне родить ребёнка и оставить умирать, погребённым заживо.

Когда хозяин собаки увидел, что пёс что-то копает и лает около конкретного места, он пошел пошёл посмотреть. Именно тогда он заметил одну из маленьких ножек новорожденного, торчащую из-под земли, сказал мужчина местной прессе. Несколько минут спустя несколько местных жителей помогли перевезти новорожденного в больницу, где медицинский персонал очистил ребёнка от земли и сделал полный осмотр. Медики заверили, что пёс вовремя нашёл ребёнка, поэтому он абсолютно здоров.

Владелец Пинг-понга Уса Нисейха сказал тайской газете Khaosod Newspaper, что собака может двигаться только на трех из четырех своих ног, будучи сбитой машиной.

«Я продолжил уход за ним, потому что он очень добрый и послушный, и он всегда помогает мне, когда я иду на поле, чтобы ухаживать за своим скотом. Вся деревня его любит, он невероятный», - рассказывает хозяин пса, спасшего жизнь младенцу.

Мать новорожденного была обвинена в том, что оставила ребенка и попыталась его убить. Пануват Путтакам, полицейский в районе Чум Фуанг, рассказал газете Bangkok Post, что подросток находится под опекой своих родителей и психолога. Офицер из местного отделения полиции сказал, что мама сожалеет о своих действиях и её родители решили позаботиться о воспитании малыша.