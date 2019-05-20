Пёс спас жизнь закопанному матерью-подростком ребёнку

Пинг-понг – собака, которая стала местным героем деревни на севере Таиланда.
Жители маленькой тайской деревни Бан Нонг Кхам рассказали, что 15-летняя девочка не хотела сообщать родителям о своей беременности, поэтому ей было принято решение в тайне родить ребёнка и оставить умирать, погребённым заживо.
Когда хозяин собаки увидел, что пёс что-то копает и лает около конкретного места, он пошел пошёл посмотреть. Именно тогда он заметил одну из маленьких ножек новорожденного, торчащую из-под земли, сказал мужчина местной прессе. Несколько минут спустя несколько местных жителей помогли перевезти новорожденного в больницу, где медицинский персонал очистил ребёнка от земли и сделал полный осмотр. Медики заверили, что пёс вовремя нашёл ребёнка, поэтому он абсолютно здоров.
Владелец Пинг-понга Уса Нисейха сказал тайской газете Khaosod Newspaper, что собака может двигаться только на трех из четырех своих ног, будучи сбитой машиной.
Мать новорожденного была обвинена в том, что оставила ребенка и попыталась его убить. Пануват Путтакам, полицейский в районе Чум Фуанг, рассказал газете Bangkok Post, что подросток находится под опекой своих родителей и психолога. Офицер из местного отделения полиции сказал, что мама сожалеет о своих действиях и её родители решили позаботиться о воспитании малыша.