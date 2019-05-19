Лучше топить? Патриарх Кирилл требует от власти запрещения абортов - Сети

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Требования патриарха приведут к катастрофическим последствиям, возмущены в Сети, ведь уже сейчас женщины избавляются от детей «нетрадиционным способом», что уж и говорить при отсутствии квалифицированных абортов.

Стало известно, что на одной из встреч, на которой присутствовали и студенты-медики, патриарх Кирилл заявил, что требует от власти запрещения абортов или же хотя бы прекратить их государственное финансирование. По его словам, это преступление против нравственности и новой жизни не дает демографическому кризису в России разрешиться. Он считает, что если будет рождаться дополнительно миллион младенцев, то через десять лет население России будет составлять 156 миллионов человек. Наверное, во вселенной патриарха Кирилла никто не умирает и все живут дорого-богато с восемью детьми и, видимо, поэтому он и не заикнулся о материнском капитале. Но реальность такова, что большинству приходится выживать.

Молодежь становится на ноги и пытается создать хоть какие-то условия для будущей семьи и обустроить быт, но если вдруг случается незапланированная беременность, то порой выход здесь один при нежелании ребенка – аборт. В случае с насилием – аборт. В случае с тяжелыми условиями выживания – аборт. Но патриарх Кирилл Предлагает другое – прекратить финансирование этой сферы, но что тогда делать тем, у кого нет денег на такую процедуру? Лучше топить? Некоторые уже приняли эту практику на вооружение.

Главе РПЦ стоит заниматься тем, что у него получается лучше всего – религией, а вопросы социального и экономического плана оставить на плечах государства, ведь пока оно у нас еще светское.