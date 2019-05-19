Челябинск или Дели? Уральские улицы «оккупировали» обнаглевшие коровы

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Это не бездомные животные, а собственность местных предпринимателей.

С началом летнего сезона улицы пригородов Челябинска буквально заполонил крупный рогатый скот. Обнаглевшие коровы, спокойно ходят по улицам небольшого городка Аша, пасутся на дорогах косо поглядывая на прохожих. Некоторый представители КРС невозмутимо роются в мусорных баках, мешая подойти к контейнерам.

Уральские улицы «оккупировали» не только коровы, к ним на помощь поспешили лошади и свиньи. Копытные словно сговорились выжить из города людей. Как ни странно, но это не бездомные животные - у них у всех есть владельцы, среди которых не только рядовые жители, но и местные предприниматели.

Как оказалось, в прошлом году такая проблема уже возникала, но администрация обещала ее решить. Коровы действительно исчезли с улиц, но только потому, что наступили холода. Животные перезимовали в теплых хлевах и сараюшках, а теперь снова штурмуют дороги и помойки. Так что Челябинск постепенно превращается в Дели, а коровы скоро будут шагать по проспектам металлургической столицы России на правах священных животных.