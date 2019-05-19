Русофобия – враг туризма: Прибалтика может терять деньги российских гостей из-за неграмотной политики

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Граждане РФ могли финансово наказать Эстонию за недавние выходки ее политической верхушки.

Сервис по продаже авиабилетов Aviasales проанализировал данные с января по апрель 2019 года и узнал интересную закономерность. Ряд европейских стран россияне почтили своим присутствием меньше, чем в прошлом году в аналогичный период. Оказалось, что популярность у РФ потеряли Молдавия, Люксембург, Литва и Эстония. С Прибалтикой ситуация особенно интересная, ведь этой весной негативное отношение к России и подозрения на пустом месте не на шутку там разбушевались.

Прибалтика может терять деньги российских гостей из-за неграмотной политики. Ведь сложно получить удовольствие от путешествия в государство, которые предъявляет Родине туриста непонятные территориальные претензии. Так поступил недавно министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Земли за Нарвой и часть Печор Эстония считает своими, ожидая, что Россия вернет эти 5,2% территорий по Тартускому договору. В МИД РФ такой вариант, конечно же, отвергли, напомнив, что границы между странами определились во времена СССР.

На этом выпады на Россию со стороны Прибалтики не закончились. Минобороны Эстонии заподозрил, что РФ готовит нападение на страну с запада. Все из-за усиления военной мощи меньше, чем в 50 км от границы. Однако и эти предположения можно охарактеризовать просто – вилами по воде. Также, в Прибалтике опасаются возвращения России в ПАСЕ с предоставлением всех прав, и в дальнейшем – снятия санкций.

Неудивительно, что россияне начнут реже посещать Прибалтику из-за неграмотной политики властей. Например, в Литву снизилась бронь билетов на 5%, а в Эстонию – на 2%. Пора уже этим странам привыкнуть, что русофобия - враг туризма.

Скоро уменьшение потока туристов из РФ может отразиться и на Латвии, в которой недавно произошел скандал с отменой русскоязычных школ. Вопрос языка поднимался и в Молдавии, в которую россияне также едут не охотно – бронь билетов снизилась на 8%. На очереди Украина. Пока что спрос на нее у россиян не упал. Но скоро языковые войны Киева могут оттолкнуть от себя необходимые бюджету средства из соседней России.