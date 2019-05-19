Опасность растет - Эксперт не верит в успешную борьбу со СПИДом в России

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Прогресса в борьбе с болезнью давно не наблюдается, и сейчас рано говорить о снижении числа зараженных, считают специалисты.

Роспотребнадзор сообщил о количестве жертв ВИЧ-СПИД в России. С 1987 года, когда был зарегистрирован первый случай инфицирования. В стране умерло более 318 тысяч человек. Некоторые источники сообщают о 321 тысяче жертв вируса иммунодефицита человека. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что в 2018 году количество заразившихся ВИЧ составило 86,5 тысяч человек, что на 2,1 тысячи меньше по сравнению с позапрошлым годом.

В ведомстве это преподнесли как частичную победу над болезнью, однако специалист «Фонда помощи в области СПИДа» Денис Годлевский считает, что прогресса в борьбе с болезнью давно не наблюдается, поскольку по итогам одного года рано делать выводы. По его словам, если в прошлом году заболели меньше на две тысячи человек, то нет гарантий, что в следующем не заболеет пять тысяч. Годлевский снова повторил, что заболеть может каждый и для этого не обязательно состоять в группе риска.

Эксперт не верит в успешную борьбу со СПИДом в России, ибо о заболевании до сих пор мало рассказывают. Люди по-прежнему беспечны, они и не подозревают, что ВИЧ достиг уровня эпидемии и не предохраняются. А опасность растет и границы группы риска давно стали размытыми. Передача вируса половым путем так и остается самой распространенной - лишь 39% инфицируются при употреблении наркопрепаратов.

Всего два года назад Россия занимала первое место по числу зараженных в Европе и за это время мало, что изменилось, по мнению Годлевского. Специалист посетовал на то, что в стране плохо ведется разъяснительная работа, и не все знают, что если человек принимает лекарства, то инфекция от него не передается окружающим, а блокируется. И это неведение порой превращает здоровых людей в жестокое стадо, которое готово затравить человека, заразившегося ВИЧ.

И как подтверждение этому в Новосибирске не так давно завели дело о неприкосновенности частной жизни ребенка, ставшего объектом травли. А все потому, что малыш оказался ВИЧ-инфицированным. Однако он принимал лекарства и опасности для социума не представлял.