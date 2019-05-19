Клеймо неудачника: Ремонт ступенек у отделения «Почты России» взбесил россиянку

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Почтовая служба так часто разочаровывала россиян, что теперь им трудно угодить даже облагораживанием прилегающей к отделению территории.

Пользовательница сети на просторах известного форума набросилась на «Почту России» с обвинениями в загрязнении территории. По ее словам, нанятые рабочие приступили к обустройству ступенек, которые ведут к двери отделения почты. Со временем от ступенек почти ничего не осталось кроме камней. В среду, четверг и пятницу работники занимались тем, что убирали остатки старых ступенек и мусор, расчищая место для стройки.

Ремонт ступенек у отделения «Почты России» взбесил россиянку. Она продемонстрировала причину своего гнева на фото. Оказалось, что рабочие оставили возле отделения большую гору земли, камней и строительного мусора. По словам россиянки, строительство новых ступенек «смело» находящуюся рядом клумбу. Гора мусора преграждает дорогу пешеходам, которым приходится либо идти напролом по грязи, либо искать дорожку между припаркованными у дороги авто. Россиянка сочла действия рабочих возмутительными, якобы они не до конца выполнили свою работу. Виновата в этом оказалась «Почта России».

Трудно отрицать, что «Почта России» имеет клеймо неудачника. Служба часто разочаровывала россиян, так что в гневе россиянки нет ничего удивительного. Интернет продолжает наполняться рассказами о ворованных на почте посылках, о неаккуратном отношении к чужим хрупким вещам, о том, как посылки теряются по пути и о многом другом. Однако «Почта России» все же функционирует и даже старается вносить новые удобства для клиентов, как, например, стеллажи с продуктами первой необходимости.

Россиянка зря дала волю гневу из-за ремонта ступенек. Во-первых, «Почта России», ее директор или владелец, не несут полную ответственность за наемных рабочих. Более того, грязь и мусор наверняка уберутся, когда ступеньки будут полностью готовы. Россиянка явно не учла, что весь ремонт еще только впереди. Об этом ей пишут и другие пользователи, защищающие имидж «Почты России».