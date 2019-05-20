«Эхо Москвы» используют для провоцирования новых беспорядков в Екатеринбурге - мнение

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Путин приказал снести сквер, а на его месте построить церковь, утверждает автор «разоблачительной» статьи Андрей Илларионов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Эхо Москвы» имеет репутацию одной из самых влиятельных радиостанций в России, именно по этой причине она, вероятно, была использована для информационного «вброса» провокационного характера, коим можно назвать одну весьма занимательную публикацию, посвящённую строительству православного храма на месте сквера в Екатеринбурге. Автором публикации стал некий экономист Андрей Илларионов. Господин Илларионов решил проявить чудеса дедуктивного мышления и рассказать всему миру, что же на самом деле велел сотворить Владимир Путин с многострадальным сквером.

Путин приказал снести сквер, а на его месте построить церковь, с пеной у рта доказывает экономист, посвятивший тщательному разбору «речи», судя по всему, немало времени и сил. В качестве доказательств автор привёл слова Путина: «Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает… Я думаю, что храм должен объединять людей, а не разъединять». По мнению Илларионова, эта фраза, как нельзя прекрасно говорит о том, что вопрос строительства храма в принципе не обсуждается, потому что он будет возведён в любом случае.

Уже только по первым рассуждениям автора, можно смело говорить о том, что истинный смысл слов президента ему был неинтересен, главное – красиво «подогнать» нужные выводу под речь, произнесённую во всеуслышание. Той же стратегии Илларионов решил придерживаться во всей своей «работе», отмечая, что сквер, как ни удивительно, Путин приказал уничтожить, а опрос провести «с заданными результатами».

Интересно и то, что столь провокационная «статья» вышла именно тогда, когда местные власти получили прямой указ от Владимира Путина наладить диалог с протестующими и разрешить проблему.

По всей видимости, прекращение протестов не входит в сферу интересов заинтересованных людей, использующих напряжённую ситуацию в городе в качестве инструмента достижения своих целей. Невооружённым глазом видно, как автор натужно искал необходимый ему подтекст в словах российского президента и подгонял их под заданную кем-то «сверху» тему, пусть и не совсем умело.

Сложно сказать, кому именно необходимо продолжение беспорядков. Может, главному российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который уже успел внести свою лепту и разоблачить семью местного олигарха Алтушкина, инвестирующего в тот самый храм, а может, некому «кукловоду», пожелавшему остаться в тени.