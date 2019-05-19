Не опять, а снова? Гидросистема на SSJ-100 отказала во время взлёта в Ульяновске

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Пассажиры, чей рейс отменили из-за поломки, отказались лететь на Sukhoi Superjet 100, сообщил источник в аэропорту Шереметьево.

С момента трагедии в аэропорту Шереметьево прошло уже 2 недели, однако лётное состояние отечественного Sukhoi Superjet 100 продолжает вызывать беспокойство.Рейсы с SSJ100 массово отменяются, а регулярно появляющиеся новости о поломках можно прокомментировать одной короткой фразой: «Не опять, снова».

Очередной инцидент с участием данного самолёта произошёл в Ульяновске, где «Суперджет» прервал взлёт из-за отказа гидросистемы. На момент возникновения неполадок судно успело набрать скорость в 55 км/ч, сообщает РИА Новости.

Информацию об отмене вылета самолёта по техническим причинам подтвердил «Аэрофлот», отметив, что все пассажиры с данного рейса будут отправлены утром на другом самолёте - Airbus A320. Транспортная прокуратура, в свою очередь, также подтвердила, что вылету препятствовали именно проблемы в работе гидросистеме, из-за которых сработала аварийная система.

Стоит отметить, что, несмотря на множество поломок и проблем, возникающих в работе SS100, а также нежелание пассажиров летать на столь ненадёжном самолёте, разговор о запрете его эксплуатации в Росавиации пока не ведут. По сей видимости, власти не видят в этом ничего страшного.