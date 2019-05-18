«Ошибка 404»: «Пятерочка» завлекает клиентов акциями в «фейковой» аптеке - Сеть

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Когда клиенты пытаются зайти на сайт аптеки «А-МЕГА», то на дисплее высвечивается надпись «страница не найдена».

Сеть магазинов «Пятерочка» объявила о новой акции, которая продлится до 31 мая. Организована акция в тесном сотрудничестве с аптекой «А-МЕГА», которая специализируется на товарах не только для здоровья, но и для красоты. По условиям акции, в аптеке можно приобрести товары с 30% скидкой, если перед этим «отовариться» в супермаркете. В то же время покупка товаров в «А-МЕГЕ» якобы помогает заработать больше баллов на «ВЫРУЧАЙ-карту».

Однако пользователи уверены: «Пятерочка» завлекает клиентов акциями в «фейковой» аптеке. Некоторые юзеры обвинили торговую сеть в том, что она намеренно привязывает акции к аптеке, которая есть мало в каких городах. К примеру, житель Омска уверяет, что в его городе «А-МЕГИ» нет и в помине. На совет попытаться заказать товары в интернете, автор ответил скриншотом своей энной попытки зайти на сайт аптеки. «Ошибка 404. Вы ищите страницу, которой не существует». Нужно отдать должное «Пятерочке» - отреагировали на пост они молниеносно. Представители сети магазинов объяснили, что «такое бывает, когда заходишь с мобильного».

Некоторые клиенты выдвинули свою версию, зачем нужна эта акция. Пользователи опубликовали в Сети фото полки в одном из супермаркетов «Пятерочки» с шоколадными батончиками, по которым ползали тараканы. А другой фолловер добавил в свой комментарий «вот зачем нужно после пятерочки ходить в аптеку» снимок подгнивающей колбасы. Некая Лилия и вовсе попала в «бан». Очевидно ее удаленные модераторами фото-доказательства оказались еще более вопиющими, и «Пятерочка» не выдержала.