ГМО не пройдет: компания «Nestle» остановила производство и распространение «модифицированной» овсянки

Сегодня, 12:24

К серьезным проблемам со здоровьем могло привести употребление генно-модифицированной продукции из-за повышенного уровня токсичности.

Утром 18 мая представители «Nestle. Россия» сделали официальное заявление, в котором говориться, что компания остановила производство и распространение так называемой «модифицированной» овсянки. На время проведения проверки по данному случаю вся продукция, находящаяся в наличии, была изъята из оборота.

Специалисты рассказали, что в одном из продуктов бренда «Быстров. Каша овсяная без варки. Ассорти. Гурман» с добавлением папайи и ананаса, произведенном на фабрике в Вологде, была обнаружена не зарегистрированная в России генно-модифицированная линия папайи. Как только стала известна данная информация, руководство приняло решение о временной заморозке всего производства. Можно предположить, что благодаря быстрым действиям сотрудников компании ГМО не пройдет на российские рынки сбыта. Также сотрудники добавили, что «Nestle. Россия» не использует в своей продукции запрещенные добавки, а обнаруженная ГМ линия папайи попала в кашу быстрого приготовления совершенно случайно.

Напомним, что 17 мая в ходе поверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили в обороте продукции «Быстров. Ассорти для гурманов» компании «Nestle» и в сырье китайского производства «Папайя Ананас кусочки сублимированной сушки» ГМ-папайя. Данный вид генно-модифицированной фруктовой добавки не имеет регистрационной маркировки, что означает полнейший запрет на производство и торговый оборот пищевой продукции.