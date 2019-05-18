Моя хата с краю. S7 Airlines удивила пассажирку правилами перевоза багажа на международных рейсах

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Авиаперевозчик назвал пострадавшую виноватой в потере своего багажа.

На просторах «всемирной паутины» появилась неоднозначная жалоба, адресованная авиакомпании S7 Airlines и аэропорту Домодедово. Женщина сообщила, что 16 мая совершала международный перелёт из Франции в Ставрополь транзитом через Москву. В российской столице пассажирка коротала время в Домодедово, где её удивила S7 Airlines неожиданными правилами перевоза багажа на подобных рейсах.

Оказалось, что пострадавшей пассажирке необходимо было провести багаж через таможенный досмотр в Домодедово самостоятельно. Часто аэропорты делают эту процедуру сами. Не знав о таких исключениях, россиянка прилетела домой без вещей и без знания, как их вернуть– из-за отсутствия зоны таможенного контроля в Ставрополе зависшие в Домодедово чемоданы просто не имеют право перемещать.

S7 Airlines заняла позицию «моя хата с краю, ничего не знаю» и обвинила саму ставропольчанку в невнимательности. Кроме того, вину возложили и на французского перевозчика Aigle Azur, который якобы должен был предупредить женщину о процедуре.

Что произошло на самом деле: в своих ответах пассажирке S7 Airlines проявила компетентность. На сайте перевозчика действительно указано, что существуют разные правила осуществления международных рейсов. Об этом напоминает сайт Домодедово. По закону так называемые совместные рейсы, где участвуют две и больше авиакомпаний, определяют порядок действия совместно. С ним, в случае совершения первого перелёта таким способом, через новый аэропорт или новым перевозчиком, пассажир должен ознакомиться самостоятельно.

Также правила должны быть прописаны на пассажирском билете и багажной квитанции. Вероятно, россиянка действительно оказалась невнимательной и зря доверилась интуиции.