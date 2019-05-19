Вагон для нормальных людей. Россияне требуют от РЖД защитить пассажиров от храпа соседей

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Храпящие – в один вагон, мамочки с детьми – в другой. По мнению пассажиров РЖД, поездки станут намного комфортнее, если изолировать от «нормальных людей» все «раздражающие элементы».

Работа РЖД регулярно вызывает у россиян нарекания и желобы, которые, как правило обоснованны. На этот раз, однако, причиной недовольства пассажира оказались не промахи самого перевозчика, а «своеобразный» сосед по купе, громкий храп которого мешал спать всем соседям.

Казалось бы - рядовая ситуация. С кем не бывает? Как бы не так! Оказывается, количество недвольных своими попутчика пассажиров РЖД так велико, что еще 4 года назад на популярном ресурсе change.org была создана петиция к руководству компании. В своем обращении, россияне требуют ни много ни мало - произвести полноценную сегрегацию вагонов (к счастью - не по расовому признаку) и обязать, к примеру, матерей с маленькими детьми ездить исключительно отдельно. По мнению авторов петиции, маленькие дети и их родители являются, зачастую, причиной очень серьезных неудобств для остальных пассажиров и поэтому должны быть, так сказать, «изолированы».

Если следовать логике пассажиров, можно гораздо более изощрённо подойти к вопросу. Например, можно создать отдельные вагоны для курящих пассажиров, для распивающих алкоголь, а также разделить пассажиров по вероисповеданию – православные налево, буддисты – направо. Тогда бы в «идеальном» вагоне остались только непьющие бездетные дипломаты - атеисты?

Несмотря на пожелания россиян, РЖД пока не предпринимает никаких действий для осуществления пожеланий своих пассажиров.