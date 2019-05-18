Россия начинается с Якутии? В регионе отменят часть налогов

Сегодня, 10:35

Глва Республики Саха Айсен Николаев выступил с инициативой о создании законопроекта, освобождающего граждан арктической части региона от некоторых налогов.

Глава Якутии намерен ввести новый законопроект, который освободит граждан от обременяющих их налогов. Речь, при этом, идет только о тех из них, которые находятся в ведении регионального руководства. То есть - земельного, имущественного и транспортного. Все возмещение муниципального дохода на себя возьмет бюджет республики.

Сначала планируется распространить законопроект на арктические части региона. Возможно уже к концу 2019 года жители этих территорий не будут уплачивать транспортный налог. В Абыйском районе уже в ближайшее время будет рассматриваться освобождение от уплаты налога на имущество и на землю. Решения по остальным 13 районам будет известно позже.

Стоит отметить, что данный прецедент уже вызвал ряд предположений о том, что данное налоговое послабление может со временем распространиться и на остальные терртории страны. Оптимисты подчеркнули, что это тот самый случай, когда Россия начинаесят с Якутии и в будущем аналогичные решения могут приняты и властями прочих субъектов РФ. Эти ожидания можно понять - падающий с каждым годом уровень доходов заставляет многих россиян с трудом сводить концы с концами. В этой связи многие граждане действительно ожидают от руководства страны каких-либо "шагов навстречу" себе и реальной помощи в борьбе с охватывающей Россию бедностью.