Не по фэншую: Куда перекочевала детская площадка в Рязани

Сегодня, 09:01

Рязанские чиновники решили одурачить Путина - иначе не назвать их оправдания о том, куда пропала детская площадка за 4 млн рублей.

Общественный резонанс получил случай с казалось бы, детской проблемой. Однако далеко не детские деньги были потрачены впустую, или даже вовсе не тратились. В Рязани на месте детской площадки, которую обещали построить в прошлом году, оказался пустырь. А вот потратили на это 4 млн рублей бюджетных средств.

Огласку получила ситуация после обращения журналистки к президенту на форуме ОНФ. Участница заявила, что площадка существует только на документах. Однако на месте, где она должна находиться - не оказалось никаких площадок. Чиновники пояснили всё просто - перенесли на другое место. Видимо, не по фэншую было установлено оборудование.

Только вот куда перекочевала площадка - для граждан остаётся загадкой. Путин назвал ситуацию криминальной, и этим заинтересовался лично глава СК Александр Бастрыкин.

Организована проверка СК, которая уже установила, что «оборудование есть в полном объёме», но будет дана оценка правомерности действиям чиновников и расходованию бюджетных средств.