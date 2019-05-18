Не справилась с обязанностями. Полиция установила личность матери, бросившей ребенка в поликлинике

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Сотрудники полиции, после расследования, нашли мать, оставившую ребенка в больнице. Девушка заявила, что не справляется с обязанностями.

Стать родителем – это смелый шаг, но некоторые люди не планируют детей, а после чего пытаются буквально избавиться от своего отпрыска. Так случилось с горожанкой Москвы, которая оставила своего ребенка в поликлинике на Бутырской улице.

Как выяснилось, молодая мать прибыла с ребенком из Украины, однако, эта информация еще проверяется. Следствие установило, что девушка, придя в поликлинику 16 мая, оставила девочку возрастом до 3-х лет без присмотра и не вернулась за ней. В этот же день ребенок был обнаружен, а после выхода новостей 17 мая, за ребенком пришла бабушка, которая дала показания.

Через некоторое время сотрудникам удалось выйти на след нерадивого родителя и установить его личность. После допроса выяснилось, что мать оставила девочку в больнице по причине того, что не справляется с родительскими обязанностями. На вопрос «почему она не оставила ребенка в каком-либо детском учреждении?», она ответила, что не додумалась.

Сейчас возбуждено уголовное дело и молодую девушку допрашивают следователи. Дальнейшая судьба девочки пока неизвестна, с ней работают психологи.