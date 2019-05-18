Умирайте к нам еще: Амурский морг радушно сообщал клиентам, что ждёт их снова

Сегодня, 02:33

Амурчане возмущены тем, что кассовый аппарат морга в городе Белогорск печатает на чеках призывы к скорому возращению к ним.

В неловком положении оказалось государственное бюро судебно-медицинской экспертизы, к услугам которого жители города Белогорск были вынуждены прибегнуть не так давно. Клиенты заплатили за работу по подготовке тела и одеванию покойного, забрали чек, услужливо распечатанный кассовым оборудованием, и обомлели, узрев на чеке оптимистичную надпись: «Ждём Вас снова!». Обескураженные люди гостеприимства бюро не оценили и обратились к журналистам из издания «Амур28.инфо», чтобы предать ситуацию огласке.

О неуместности фразы для столь специфичного рода услуг говорить не приходится, потому что грешат таким не только в стенах морга, но и в бюро ритуальных услуг, которые также не желают, видимо, терять клиентуру и печатают на чеках ободряющие призывы приходить к ним ещё. Так, аналогичные чеки своим клиентам раздавало на протяжении долгого времени ритуальное агентство из Нового Уренгоя. Более того, по свидетельствам амурчан, в Благовещенске со столь же неуместными фразами похоронные агентства вручают карты скидок. Можно сказать, что это довольно сомнительный способ расширения клиентской базы, однако для них, видимо, деньги не пахнут.

Впрочем, вряд ли в ситуации с бюро судебно-медицинской экспертизы, как и в случае с агентством из Нового Уренгоя, речь идёт о намеренной провокации со стороны организаций. Вероятно, виной всему стала банальная невнимательность и отчасти преступная с моральной точки зрения небрежность руководства. О том, что в их случае между фразами "приходите к нам еще" и "умирайте к нам еще" можно поставить знак равенства, никто, видимо, просто не подумал.