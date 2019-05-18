Счастлив на небесах: В США умер самый угрюмый кот

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Угрюмый кот, изображение которого послужило основой для многих мемов, умер на руках у хозяйки.

В сети оповестили о гибели одного из самых известных котов сети интернет. Grumpy Cat умер 14 мая после перенесённой инфекции мочевого пузыря. Об этом на страничках угрюмого кота в соц.сетях сообщила хозяйка Grumpy Cat.

Кот с интересной внешностью обрёл славу ещё в 2012 году, когда хозяйка первый раз опубликовала фото питомца на портале Reddit. Взлёт славы кота с угрюмой мордочкой принёс хозяйке миллионы долларов – изображение кота печатали на кружках и футболках, сделали героем мемов и даже сняли полнометражный фильм.

Угрюмое выражение мордочки кота связано с неправильным прикусом. По характеру же кот отличался спокойствием и дружелюбным нравом.

В сети набирает популярность ещё один странный котик, которого по праву можно назвать «самый ужасный кот интернета». Им стал Уилфред, кот из Лондона.

Американский комик Майкл Рапапорт опубликовал со странным котом смешной видеоролик, в котором очень эмоционально выражает недоумение по поводу внешности кота. На официальной страничке кота в Instagram можно найти много забавных фото.