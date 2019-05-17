«ИП Распердуев»: Москвичей предупредили о появлении «чёрного риэлтора» с заманчивыми предложениями

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Узнать этого человека можно по обманчивым условиям сотрудничества.

Жалобу на подозрительного риэлтора оставил москвич, который по счастливой случайности спас родственницу от потери крупной суммы денег. Как сообщают неудавшиеся клиенты «чёрного риэлтора», обман начинается с дверей. Известно, что промышляет риэлтор в офисе ООО «Ромашка», а точнее – под ним, в душной коморке подвального типа.

С самого начала специалист по продаже столичной недвижимости по имени Никита обольщает уши клиентов своими успехами, достижениями и заманчивыми предложениями, которые «гарантируют» успешную сделку. Далее случай подтверждает давнюю истину о том, как важно читать документы перед подписанием.

Никита просит собственников отдать ему до 30% суммы от продажи (в случае несоблюдения условий, которые, вероятно, будут подстраиваться), передать недвижимость в собственность несуществующему ИП «Распердуев Н. А.», передать все документы и разрешить делать с квартирой буквально всё, а также предоставить Никите возможность представлять клиентов в суде в полном объёме. Это короткий перечень условий, под которыми нужно подписаться, чтобы начать сотрудничество с «чёрным риэлтором».

Самое главное отклонение от нормы, по которому теперь можно распознать подозрительных на руку делков, - отсутствие оценки имущества. Согласно установленным правилам, сначала риэлтор оценивает объект, вписывает сумму в договор, и стороны его подписывают. Никита Распердуев просит сначала подписать бумаги и только потом ручкой вписать сумму.

Москвичей и владельцев недвижимости в столице предупреждают, что основное оружие риэлтора Никиты – хорошо подвешенный язык. Предположительно, с ним сотрудничают пожилые люди, не знакомые с возможностями Интернета и крайне наивные.

Отметим, что данных об успешности или неуспешности сделок ИП Распердуева нет. Возможно, «чёрный риэлтор» только начинает свою деятельность.