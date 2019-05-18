Эстонцы не удовлетворены «Ласточками» от РЖД

Сегодня, 00:00

С 3 августа ОАО «РЖД» собирается продлить маршрут «Ласточек» до станции Печоры-Псковские. Сообщает пресс-служба «РЖД».

По просьбам пассажиров, с 3 августа ОАО «РЖД» маршрут поездов «Ласточка» №809/812 и №813/814 будет продлен. Направление следования поездов будет от станции Санкт-Петербург до станции Печоры-Псковские. По данному маршруту составы будут курсировать по субботам и воскресеньям, а в будние дни до/от станции Псков. Как сообщается СМИ, такое решение было принято прежде всего в связи с развитием межрегионального железнодорожного сообщения.

Также напомним о недавно состоявшейся правительственной пресс-конференции в Эстонии, на которой поднимался вопрос территориального характера. На заседании Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия удерживает 5,2% территории Эстонии и не намерена ее отдавать. В это процентное соотношение входит Ивангород Ленинградской области и Печорский район Псковской области.

Таким образом, можно предположить, что намерение продлить маршрут в пригородных поездах до Пскова - это некий внутренний подтекст и провокация политического характера. Скорее всего, такой жест с руки «РЖД» в сторону Эстонии раздражает их так сильно, как никогда. Однако, не стоит отрицать и тот факт, что новые станции на маршруте - это в первую очередь удобство, для россиян.