«Снесите всю Россию и постройте храм». Россияне остановили строительство собора в Екатеринбурге

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После противостояния россиян во главе с жителями Екатеринбурга, строительство храма временно остановлено для проведения опроса горожан в надобности очередного собора.

Множество людей возмутил факт строительства очередного храма в центре города в сердце сквера, где постоянно гуляют жители Екатеринбурга. В течении нескольких дней возмущенные россияне «осаждали» оцепленную территорию, где уже началось строительство собора.

По некоторым данным инициатива постройки исходила от двух миллиардеров, которые решили построить храм, однако многих людей это не устроило. Народные волнения регулировала полиция, охраняющая территорию строительства, но и это не остановило возмущенных горожан. Они считают, что соборов и церквей в городе более чем достаточно, люди нуждаются в новых школах, детских садах и больницах.

Многих возмутил выбор места возведения, которым стал сквер в центре города, где граждане осуществляют прогулки, а теперь там невозможно спокойно ходить. К этим волнениям подключились пользователи социальных сетей, которые разделили мнение горожан о том, что в России храмов достаточно и лучше бы строили действительно то, в чем нуждаются люди. Кроме того, жители уверены, что из храмов сейчас делают бизнес и наживаются на прихожанах.

Данная новость наделал много шума, и граждане не остались в стороне, а отсрочили строительство. Власти города теперь собираются провести опрос и установить необходимость строительства собора. Но по мнению людей уже известно, что они против очередного храма, тем более в общественном месте прогулок.

«Снесите всю Россию и постройте храм», - язвительно отзываются пользователи сети по поводу новости, ссылаясь на то, что в России, практически, ничего не строится кроме соборов, которых и так предостаточно.

Граждан возмущает факт «самовольничества», ведь никого даже не опросили, а молча оцепили территорию и поставили охрану, а теперь после народных волнений власти все-таки решили провести опрос, результаты которого известны всем – практически все россияне выступают против строительства очередного собора.