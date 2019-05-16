Обречена с первого кирпича? «Зимнюю вишню» должны были признать непригодной еще до строительства.

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В ходе судебных разбирательств выяснилось, что здание не имело права на существование.

В Кемерове подошло к концу первое заседание, на котором слушалось дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В марте прошлого года в здании ТРЦ погибли 64 человека, большинство из которых – это дети. Пожар вызвал широкий общественный резонанс, в России был объявлен общенациональный траур. Ходили слухи, что даже следователя, который занимался расследованием пожара, утопили в сауне. И вот дело все же дошло до суда. На скамье подсудимых оказались руководители торгового центра Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также начальник пожарного караула Сергей Генин. Обвинения напрямую касались и гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежды Судденок и начальника ЧОП Сергея Антюшина. Однако всего в деле фигурируют 15 обвиняемых, до которых суд еще только планирует «добраться».

Прокурор оказался не из тех, кто гладит по шерстке, и обвинил Богданову и ее сотрудников в создании организованно-преступной группировки. И цель этой группировки – увеличение чистой прибыли за счет пренебрежения пожарной безопасностью. Точку зрению стороны обвинения подтвердили более чем 400 судмедэкспертиз. В ходе проверки выяснилось, что здание было обречено с первого кирпича и «Зимнюю вишню» должны были признать непригодной еще до начала строительства. Оказалось, что помещение бывшей кондитерской фабрики не подходило для создания торгово-развлекательного центра. Однако проверка в 2016 году была фиктивной, а затем, как снежный ком пошли «липовые» планы эвакуации. В ходе проверок стало известно, что фактическое расположение помещений и объектов ни малейшим образом не соответствовало документам.

Эксперты пояснили, что перестроить фабрику в ТРЦ – идея, обреченная на неудачу еще и потому, что система дымоудаления на предприятии и в торговом центре работает по-разному. Архитектурный критик Григорий Ревзин отметил, что торговые центры строятся специально таким образом, чтобы люди не могли быстро его покинуть. Кроме того, есть требование ФСБ, которое состоит в том, чтобы все двери были закрыты, кроме входных, поскольку через запасные выходы могут просочиться террористы. И эти протоколы, по словам Ревзина, противоречат друг другу противоречат, ведь противопожарная инструкция гласит – оставлять двери открытыми. Ревзин резюмировал, что хотя бы новые торговые центры нужно выносить за черту города, ведь с нынешними сделать ничего нельзя. По его мнению, чиновники и ревизоры кормятся с этих торговых центров, поэтому перемен люди дождутся нескоро. А пока за покупками придется ходить в полной антипожарной экипировке.