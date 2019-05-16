Анаша и сектантство: как расслабляются депутат Резник и его жена Казарина

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За последние годы в России, да и по всему миру набирают популярность всевозможные духовные практики, в том числе и йога. Рекламные буклеты обещают вам хорошую растяжку, подтянутое тело, просветление и позитивный настрой после занятий. А отдельные направления, как кундалини-йога, даже обещают избавить от тяжелых недугов вплоть до наркомании.

Одним из известных преподавателей кундалини-йоги в Северной столице является супруга депутата Максима Резника Ксения Казарина. Она проводит массовые занятия и активно рекламирует свои практики в соцсетях.

Как сообщает ФАН, несмотря на то, что Ксения и её супруг знают толк в расслаблении (недавно их застукали курящими марихуану во время пребывания в Праге), с занятиями кундалини-йогой не все так просто. За привлекательной оберткой скрывается не одна темная история, а некоторые специалисты и вовсе причисляют это направление к вредным сектам.

Кундалини-йогу в свое время продвигала компания 3НО Foundation, имеющая весьма скандальную репутацию. По словам президента РАЦИРС (Российской ассоциации центров изучения религий и сект) Александра Дворкина, на счету организации множество судебных разбирательств, связанных с сексуальными скандалами.

Кроме того, кундалини-йогу в свое время практиковали адепты запрещенной в России террористической секты «Аум Синрике». Об этом напомнил правозащитник и религиовед Роман Силантьев, отметив, что бывшие участники секты до сих пор работают инструкторами.

Кундалини-йога подходит под описание секты по нескольким признакам. Это и классическая иерархия, состоящая из гуру, преподавателей и учеников, и реклама, апеллирующая в первую очередь к эмоциям человека, а не к здравому смыслу. И не вполне ясные цели, ради которых проводятся дорогостоящие «тренинги» и «семинары».

Не стоит забывать и о медицинской стороне вопроса. Согласно ряду исследований, занятия йогой могут нанести серьезный вред суставам. «Человеку может быть просто не полезно так сильно растягивать и выворачивать суставы, как это практикуется у йогов», - подчеркивает Роман Силантьев.

В лечении наркозависимости на эти практики тоже полагаться не стоит. Будь они эффективны, Ксения Казарина давно бы усадила на коврик собственного мужа Максима Резника. Но вместо этого они занимаются курением анаши, и даже недавно разразившийся из-за этого скандал не в силах отвратить депутата от пагубной привычки.

По большому счету, данная «духовная практика» - не более чем способ обогащения для тех, кто ее продвигает. Основатель 3НО Foundation Йоги Бхаджан активно продвигает «фирменный чай», натуральную косметику и растительные продукты. За свою деловую хватку он даже получил прозвище бакшиш-гуру.

Курсы и тренинги тоже стоят дорого, от 150 до 180 тысяч рублей.

Несмотря на это, многие с радостью вступают в ряды адептов. Их не останавливает даже чудовищные истории, то и дело всплывающие в СМИ. Например, история порно-секты «Каула Дхарма», члены которой под видом «занятий йогой» измывались над детьми. Или «Сахаджа-йоги», в которой тоже имело место совращение детей. Наконец, сами адепты кундалини-йоги полагают, что «высвобождение энергии» могут стимулировать наркотики.

Вероятно, Ксения Казарина прибегает и к такой практике, особенно во время совместного отдыха с супругом. Однако то, что простительно для рядового гражданина, совершенно недопустимо для политика, принимающего участие в судьбе целого города. Такие люди, как Резник и его жена, должны подавать пример петербуржцам, а не искать забвения в наркотиках и изощренных духовных практиках. Впрочем, даже это не приносит им просветления и покоя в семье. Недавно, например, стало известно, что Резник допился до белой горячки и избил супругу, да так, что ей пришлось обратиться к стоматологу.